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بوتين: من مصلحتنا عدم حدوث أي تقلبات في الولايات المتحدة

مال وأعمال

بوتين: من مصلحتنا عدم حدوث أي تقلبات في الولايات المتحدة
Sputnik ALEXEI DRUZHININ
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن حالة اقتصاد الولايات المتحدة تؤثر على الاقتصاد العالمي بأسره، وبالتالي من مصلحة روسيا ألا تحدث هناك أي تقلبات.

وقال بوتين في تصريح لقناة CNBC الأمريكية، نشر نصه على موقع الكرملين اليوم الخميس، إن "الولايات المتحدة لها أكبر اقتصاد في العالم وهو عالي التكنولوجيا. ويعتمد على حالة الاقتصاد الأمريكي الاقتصاد العالمي بأسره، ونحن معنيون موضوعيا بألا تكون هناك أي تقلبات أو قفزات، لكن ذلك لا يتوقف علينا".

وأشار إلى أن موسكو تتابع كل التطورات وتحللها وتتخذ الخطوات الضرورية لتحقيق مصالحها الطويلة الأمد.

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وأكد بوتين أن روسيا لا تعتزم التخلي عن التعاملات بالدولار، وهي ترى أن التعاملات الخاصة بتوريدات موارد الطاقة، وقبل كل شيء النفط، مناسبة.

لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة تلحق أضرارا بنفسها عندما تستخدم الدولار بمثابة "أداة للعقوبات"، مضيفا أنها "تقوض قدراتها التنافسية" و"تضر بمصالحها الاقتصادية الاستراتيجية" انطلاقا من الاعتبارات السياسية العابرة.

ولفت في هذا الصدد إلى أن روسيا تسعى لاستخدام العملات الوطنية في التعاملات التجارية قدر الإمكان.

المصدر: نوفوستي

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