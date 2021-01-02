وزيرة مصرية سابقة: اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تحتاج إعادة نظر

اعتبرت وزيرة الأسرة والسكان المصرية السابقة مشيرة خطاب أن اتفاقية الشراكة المصرية مع الاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ عام 2004، بحاجة للمراجعة وإعادة النظر فيها.

وأضافت في تصريح لوسائل إعلام مصرية: "الاتفاقية وقعت عام 2001 في سياق سياسي وظروف مختلفة، وأصبحت الآن بحاجة إلى المراجعة وإعادة النظر، بناءا على المستجدات الجديدة ومنها استكمال مصر لعملية الإصلاح الاقتصادي".

ولفتت إلى أن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية هامة للطرفين، حيث أن حجم التجارة بلغ حوالي 29 مليار يورو.

وكانت قناة dmc عرضت في وقت سابق تقريرا خاصا عن اتفاقية الشراكة، وذكرت أن الاتفاقية نصت على التخفيض التدريجي للجمارك على الصادرات الأوروبية إلى مصر بنسبة 10%.

وأضافت أن مصر أجلت تطبيق النسب مرتين عامي 2011، و2017، لافتة إلى أن الاتفاقية تمنح الصادرات المصرية الصناعية إلى أوروبا إعفاء كاملا من الجمارك منذ عام 2004.

المصدر: "صدى البلد"