مصر تسعى لشراء كمية غير محددة من القمح

أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر مناقصة اليوم الاثنين لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من 25 سبتمبر إلى الخامس من أكتوبر.

وقال نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراغواي وصربيا.

ويجب أن تصل العروض إلى الهيئة بحلول ظهر الثلاثاء بالتوقيت المحلي (الساعة 1000 بتوقيت غرينتش). وستصدر نتائج المناقصة بعد الساعة 1530 (1330 بتوقيت غرينتش) في اليوم نفسه.







المصدر: رويترز