"أرامكو" السعودية توقع اتفاقية تطوير أول جهاز للأمن السيبراني بالمملكة

المهندس أمين الناصر، رئيس #أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، متحدثًا عن إنجازات برنامج اكتفاء خلال منتدى ومعرض #اكتفاء_2020#مجموعة_ماچ_للإستشارات#نجاحك_هدفنا

Amin Nasser، President and CEO of #Aramco highlighting iktva’s success stories during #iktva2020pic.twitter.com/jE4FFEOCHT