"أرامكو" السعودية توقع اتفاقية تطوير أول جهاز للأمن السيبراني بالمملكة

وقعت عملاق النفط شركة "أرامكو" السعودية مع شركة "الإلكترونيات المتقدمة" اتفاقية تطوير وتصنيع مشترك لجهاز الأمن السيبراني "صمام البيانات"، الأول من نوعه في المملكة.

وجاء التوقيع خلال أعمال منتدى ومعرض برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد "اكتفاء" في دورته الخامسة في مركز الظهران الدولي للمعارض "الظهران إكسبو" بالخبر، والذي يعقد في الفترة 24 - 25 فبراير الجاري.

ويعد جهاز "صمام البيانات" أحد أهم أدوات الأمن السيبراني، ويستخدم لحماية شبكات اتصالات المنشآت الحيوية من هجمات القرصنة، ولمنع أي اختراق خارجي، وبالتالي حماية المعلومات القيمة والأنظمة الصناعية الحساسة.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، إن الجهاز يتميز بسهولة تركيبه وتهيئته وصيانته، وبسرعة معالجة للمعلومات تصل إلى 10 غيغابت/ثانية.

وقال نائب رئيس "أرامكو" لتقنية المعلومات يوسف العليان، إن "تطوير وتصنيع الجهاز محليا بعقول سعودية، وتسجيل أرامكو السعودية براءتي اختراع لدى مكتب الولايات المتحدة الأمريكية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، يمثل نقلة نوعية في مجال أمن المعلومات".

المهندس أمين الناصر، رئيس #أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، متحدثًا عن إنجازات برنامج اكتفاء خلال منتدى ومعرض #اكتفاء_2020#مجموعة_ماچ_للإستشارات#نجاحك_هدفنا

Amin Nasser، President and CEO of #Aramco highlighting iktva’s success stories during #iktva2020pic.twitter.com/jE4FFEOCHT — MAJ CONSULTING GROUP (@majconsultingsa) February 24, 2020

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "الإلكترونيات المتقدمة" عبدالعزيز الدعيلج: "الاتفاقية تعبر عن عمق علاقات التعاون التي تربط بين الشركتين، وتعززها من خلال تحقيق منجزات وطنية تسهم في حماية الممتلكات بالمملكة من الأحداث التخريبية، والهجمات الخارجية".

ويستضيف منتدى "اكتفاء" الذي تنظمه "أرامكو" السعودية، وتشارك فيه شركة "الإلكترونيات المتقدمة"، العديد من الشركات المحلية والدولية المعنية بسلسلة الإمداد في مجال الطاقة، ويحضره العديد من المسؤولين التنفيذيين المؤثرين، وقادة الصناعة في العالم.

وشركة الإلكترونيات المتقدمة، هي إحدى الشركات المحلية في تصميم حلول الأمن السيبراني، وحلول أمن المنشآت التي تساعد العملاء في التصدي للهجمات الإلكترونية، وتعزز حماية مواردهم المادية، كما أنها تقدم حلولا في 4 قطاعات رئيسة، هي "الدفاع، والفضاء، والاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة والأمن".

المصدر: سبق