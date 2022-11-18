كيربي يحيل مسألة استحواذ ماسك على "تويتر" إلى اللجنة المختصة

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أنه على لجنة الاستثمار الأجنبي في البلاد مراجعة مسألة استحواذ إيلون ماسك على شركة "تويتر".

وقال كيربي: "لن أتحدث عن هذا الأمر. فهو يتوقف على لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة فيما إذا كان سيكون هناك أي تحقيقات".

وأكد المسؤول الأمريكي إحالة القضية إلى اللجنة المختصة، موضحا أنها ليست من اختصاص البيت الأبيض.

وكانت "بلومبرغ" قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن مصادر، أن البيت الأبيض كان يبحث ما إذا كان ينبغي التدقيق في معاملات ماسك للتأكد من امتثالها لمعايير الأمن القومي.

المصدر: RT