إندونيسيا.. طرد ضابطين لعقا كعكة قدماها للقيادة العسكرية

أفادت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية بأن شرطة مقاطعة غرب بابوا الإندونيسية طردت ضابطين بسبب "سلوك غير لائق" أثناء الاحتفال بالذكرى الـ77 لتأسيس الجيش الإندونيسي.

ووفقا للوكالة، قام ضابطان من شركة المرور بلعق كعكة كانت شرطة بابوا الغربية تعتزم تقديمها إلى القيادة العسكرية في ذكرى تأسيس الجيش الوطني الإندونيسي.

وقال رئيس العلاقات العامة بشرطة مقاطعة بابوا الغربية آدم إرفيندى: "تم فصلهم من العمل بشكل مخز بعد محاكمة في مقرنا".

أصدر رئيس شرطة بابوا الغربية دانيال تاهي مونانج اعتذارا رسميا لرئيس القيادة العسكرية الإقليمية وأعضاء الجيش الوطني الإندونيسي بأكمله.

المصدر: نوفوستي