الأرجنتيني تيفيز يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن المهاجم الأرجنتيني الدولي السابق كارلوس تيفيز، الذي بقي من دون ناد منذ العام الماضي، اعتزاله كرة القدم اليوم السبت.

وقال اللاعب البالغ 38 عاما لتلفزيون "أمريكا" في الأرجنتين "سأعتزل، تأكد الأمر".

683 matches

250 goals

27 trophies



Carlos Tevez has announced his retirement from football at 38 years old 👏 pic.twitter.com/1E34XE8wGw — B/R Football (@brfootball) June 4, 2022

وأضاف "كلاعب أعطيت كل شيء من قلبي وهذا يجعلني في سلام مع نفسي".

ولعب تيفيز 76 مباراة مع الأرجنتين، وشارك في نسختين من المونديال، وكان ضمن التشكيلة التي أحرزت الميدالية الذهبية في أولمبياد 2004 في أثينا.

وعلى مستوى الأندية، بدأ تيفيز مسيرته الكروية كما أنهاها مع بوكا جونيورز، وفاز بكأس ليبرتادوريس في العام 2003.

ما بين تلك الأعوام، حقق الأرجنتيني نجاحا هائلا بين إيطاليا وإنجلترا حيث برز اسمه بعملية انتقال جدلية.

ففي العام 2006، انضم إلى وست هام، ولكن انتقاله اللاحق إلى مانشستر يونايتد بعد عام أثار مسألة "ملكية الطرف الثالث" للاعبين، والذي كان من شأنه إحداث تغييرات في لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حيال عقود اللاعبين.

وفي مانشستر يونايتد فاز تيفيز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين ودوري أبطال أوروبا في العام 2008 حين سجل في ركلات الترجيح ضد تشلسي.

بعد عام، اتخذ قرارا مثيرا للجدل بالانتقال إلى مانشستر سيتي غريم "الشياطين الحمر"، وساعده على الفوز بالدوري الإنجليزي في موسم 2011-2012، وهو أول لقب للفريق آنذاك في الدوري منذ عام 1968.

وانتقل تيفيز لاحقا إلى إيطاليا حيث فاز بلقبين في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس، قبل أن يعود إلى بوكا جونيورز في العام 2015.

المصدر: أ ف ب