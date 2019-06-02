فيديو يثبت عمل "الفار" أثناء مباراة الترجي والوداد

غصت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بفيديو يظهر أن تقنية فيديو الحكم المساعد، أو ما يعرف اختصارا بتقنية "الفار"، كانت تعمل مع بداية مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي.

وتناقل ناشطون مغاربة، مقطع فيديو يثبت أن تقنية "الفار"، كانت تعمل بشكل عادي قبيل انطلاق مواجهة الترجي وضيفه الوداد، التي أقيمت أمس في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع الفيديو، وأبدوا استغرابهم ودهشتهم من عمل تقنية "الفار"، التي أجمع الجميع، وحتى حكام المباراة، في وقت سابق أنها كانت معطلة.

وهذه بعض من تعليقات الرواد المغاربة على الفيديو المنتشر.

- هذا الفيديو يظهر أن تقنية "الفار" كانت تشتغل مع بداية المباراة.. ماذا تعتقدون الآن.

This video shows that VAR was functioning at the beginning of the game!!!!!

What do you think now?#CAFCLFinal#CAFCLFinalepic.twitter.com/5231OIUWNK — Jalal Bounouar (@BounouarJalal) 2 июня 2019 г.

- لماذا قالوا إن تقنية "الفار" لم تشتغل، مع أنها كانت تعمل في بداية المباراة؟.

- من وسط ملعب رادس (الذي احتضن مباراة الترجي والوداد)، فيديو يظهر أن تقنية "الفار" كانت تشتغل قبل المباراة ولم تكن معطلة".

وشهدت مباراة الترجي والوداد، سلسلة أحداث طرحت العديد من علامات الاستفهام، إذ توقفت بعد نحو ساعة على انطلاقها بعد إلغاء هدف للوداد بداعي التسلل، سجله وليد الكرتي في الدقيقة 58، عادل به النتيجة التي كان الترجي متقدما بموجبها في الشوط الأول (1-0).

وأحتج لاعبو الوداد على إلغاء هدفهم وأصروا على الاستعانة بتقنية "الفار"، للتأكد من تسلل الكرتي، الذي أظهرت الإعادة التلفزيونية أنه لم يكن موجودا، لكن الحكم الغامبي باكاري غاساما، الذي أدار اللقاء، رفض الانصياع لطلب اللاعبين المغاربة.

واستمر الشد والجذب بين الحكم من جهة، ولاعبي ومسؤولي الوداد من جهة أخرى قرابة 90 دقيقة، ليطلق بعدها غاساما صافرته معلنا انتهاء المباراة بفوز الترجي، باعتبار الوداد منسحبا، وهو ما ينفيه مسؤولو الفريق المغربي جملة وتفصيلا.

وبعد نهاية المباراة، بررت وسائل الإعلام ثم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، سبب رفض الحكم الاستعانة بتقنية "الفار" كونها معطلة، ولكن الفيديو المتداول يقول عكس ذلك.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي