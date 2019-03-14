شاهد.. ركلة جزاء يهدرها لاعب إنجليزي بطريقة طريفة

شهدت مباراة وست برومتش ألبيون ضد ضيفه سوانزي سيتي ضمن مباريات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى لكرة القدم، إهدار ركلة جزاء وصفت بـ"الأسوأ في التاريخ".

وحاول مهاجم سوانزي بيرسانت سيلينا تنفيذ ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، لكن النتيجة كانت إضاعة الكرة بطريقة سيئة للغاية، حيث انزلق اللاعب ولم ينجح في تهديد مرمى أصحاب الأرض.

❌PENALTY MISS!



🙊Bersant Celina fluffs his lines in spectacular style. pic.twitter.com/fkXSRrJhJ4 — Sky Sports Football (@SkyFootball) ١٣ مارس ٢٠١٩

ونشر موقع سكاي سبورتس عبر صفحته على "تويتر" فيديو للركلة الضائعة التي وصفها المغردون بـ"الأسوأ" في تاريخ كرة القدم.

وانتهت المباراة بفوز ألبيون 3-0، بواسطة كريس برانت، وميسون هولغيت، وجاي رودريغيز.

ويحتل برومتش المركز الرابع برصيد 64 نقطة، بينما يحتل سوانزي المركز 15 برصيد 47 نقطة.

المصدر: تويتر