قوات الدفاع الجوي والأسطول تتصدى لهجوم مسيرات أوكرانية على سيفاستوبول

قال ميخائيل رازفوجيف حاكم سيفاستوبول، إن قوات الدفاع الجوي والأسطول تصدت لهجوم بطائرات بدون طيار على المدينة فوق البحر في مناطق رأس خيرسونيس وخليج سيفاستوبول وبالاكلافا.

وأضاف حاكم سيفاستوبول، التي تعد القاعدة الأساسية لأسطول البحر الأسود الروسي: "تقوم قوات الدفاع الجوي والأسطول بالتصدي لهجمات مسيرات جوية معادية، وبالذات فوق البحر في مناطق رأس خيرسونيس وخليج سيفاستوبول وبالاكلافا".

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وشدد رازفوجيف على أن، جميع خدمات الطوارئ والهيئات المختصة في المدينة، في حالة تأهب وطالب السكان بالهدوء.

ويشار إلى أن القوات الأوكرانية، تقوم بشكل دوري بمحاولات لمهاجمة بالدرونات، سيفاستوبول والمواقع الأخرى في شبه جزيرة القرم.

وتستهدف الهجمات الأوكرانية عادة، مقر الأسطول ومنشآت الطاقة والمطارات العسكرية.

وتقوم أنظمة الدفاع الجوي بالجيش الروسي، بتدمير معظم المسيرات الجوية أوكرانية .

ومنذ فترة تم فرض المستوى العالي (الأصفر) من التهديد الإرهابي في شبه الجزيرة، إلى أجل غير مسمى.

المصدر: نوفوستي