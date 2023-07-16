قوات الدفاع الجوي والأسطول تتصدى لهجوم مسيرات أوكرانية على سيفاستوبول

أعلن ميخائيل رازفوجايف حاكم سيفاستوبول، أن قوات الدفاع الجوي والأسطول تصدت لهجوم بمسيرات على المدينة في مناطق رأس خيرسونيس وخليج سيفاستوبول وبالاكلافا الليلة الماضية.

وكتب حاكم سيفاستوبول، التي تعد القاعدة الأساسية لأسطول البحر الأسود الروسي، عبر "تلغرام" صباح اليوم الأحد: "صدت القوات الروسية هجوما بمسيرات على سيفاستوبول ليلا، حيث أسقطت إحداها فوق البحر، وتم تعطيل خمس أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية، فيما دمرت مسيرتين بحريتين في المياه خارج المدينة".

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وفي وقت لاحق ذكر الحاكم أنه وفقا لأحدث المعلومات، تم تدمير مسيرة أخرى في منطقة رأس مانغاناري في سيفاستوبول.

وأشار رازفوجايف إلى أن الهجوم كان مكثفا ومطولا، لكن "قواتنا تصدت له بثقة وهدوء"، دون أن تتضرر أي مواقع سواء داخل المدينة أو في مياهها، وأكد أن المدينة يسودها الهدوء حاليا.

وذكرت السلطات المحلية أن حركة القوارب والعبارات في خليج سيفاستوبول تم تعليقها مؤقتا.

ويشار إلى أن القوات الأوكرانية، تقوم بشكل دوري بمحاولات لمهاجمة بالدرونات، سيفاستوبول والمواقع الأخرى في شبه جزيرة القرم.

وتستهدف الهجمات الأوكرانية عادة، مقر الأسطول ومنشآت الطاقة والمطارات العسكرية.

وتقوم أنظمة الدفاع الجوي بالجيش الروسي، بتدمير معظم المسيرات الجوية أوكرانية .

ومنذ فترة تم فرض المستوى العالي (الأصفر) من التهديد الإرهابي في شبه الجزيرة، إلى أجل غير مسمى.

المصدر: نوفوستي