"روسكوسموس" ترسم على إحدى مركباتها صورة الجدّة الأوكرانية التي رفعت العلم السوفييتي في وجه قوات كييف

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" أنها سترسم على أحد صواريخها صورة الجدة الأوكرانية التي استقبلت العسكريين الأوكرانيين بالعلم السوفييتي أمام بيتها، ظنا منها أنهم جنود روس.

وقال دميتري روغوزين المدير التنفيذي للوكالة: "ستظهر صورة البطلة العجوز وهي تحمل الراية الحمراء في يديها على مركبتنا في إحدى عمليات الإطلاق المقبلة".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر فيه جدّة أوكرانية مسنة خرجت من بيتها لاستقبال الجنود الأوكرانيين في قريتها، ظنا منها أنهم جنود روس.

وقالت الجدة لهم وهي ترفع العلم السوفيتي، وهو راية النصر في الحرب العالمية الثانية: لقد طال انتظاركم يا أبنائي...

وعندما اقتربت منهم لتتسلم معونة غذائية كانوا يوزعونها على السكان، استدركت أنهم أوكرانيون، حيث صاروا يطالبونها بترديد شعارات النازيين الجدد في أوكرانيا ومفادها.. "المجد لأوكرانا!".

الجدة الموهنة تمعّنت بهم وقالت: خذوا مساعداتكم.. لا أريدها... ما الذي جاء بكم إلى هنا؟ اغربوا عنا... لن أتخلى عن راية النصر هذه التي قاتل تحتها والداي في الحرب العالمية الثانية.

المصدر: "سبوتنيك"