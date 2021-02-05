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رئيس الوزراء الروسي يحذر من استغلال بعض الدول "الوباء" لصالحها

أخبار روسيا

رئيس الوزراء الروسي يحذر من استغلال بعض الدول
Sputnik
رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين
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أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن محاولات عدد من البلدان لاستخدام الوضع الصعب في العالم على خلفية تفشي كورونا، لصالحها، قد تؤدي إلى عواقب خطيرة لا يمكن التنبؤ بها.

قال ميشوستين أثناء كلمة أدلى بها في جلسة المجلس الحكومي الأوراسي: "يبدو أن تفشي المرض الخطير أثر في النشاط الاقتصادي في معظم بلدان العالم وعمق القضايا القائمة. ولم يكن لدى أي مواطن في أي بلد حصانة من هذه الكارثة، وكذلك لم تكن لدى الاقتصاد حصانة أيضا".

وأضاف: "لكن بدلا من أن إعادة النظر في المواقف وتطور التعاون في مكافحة تداعيات الوباء، للأسف يستخدم عدد من بلدان العالم الوضع الذي نشأ لصالحه. ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى نشوب عمليات خطيرة لا يمكن التنبؤ بها".

المصدر: إنترفاكس

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