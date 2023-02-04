 
مباشر

روسيا تتفاوض مع دول إفريقية للتعامل بالعملات الوطنية

مال وأعمال

روسيا تتفاوض مع دول إفريقية للتعامل بالعملات الوطنية
Sputnik
سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية ورئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية أوليغ أزوروف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uot2

صرح السفير الخاص بوزارة الخارجية الروسية ورئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية أوليغ أزوروف بأن روسيا تتفاوض مع العديد من البلدان الإفريقية بشأن التجارة بالعملات الوطنية.

إقرأ المزيد
روسيا قبضت ثمن حبوبها من تركيا بالروبل وتدرس الأمر نفسه مع مصر
روسيا قبضت ثمن حبوبها من تركيا بالروبل وتدرس الأمر نفسه مع مصر

وردا على سؤال بشأن إمكانية التحول إلى التجارة بالعملات الوطنية مع إفريقيا قال أزوروف في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نحن نتفاوض مع العديد من البلدان".

وأضاف: "بطبيعة الحال، هذه عملية معقدة وتتطلب اتخاذ قرار من قبل كل السلطات التنظيمية الروسية والإفريقية".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن أن الولايات المتحدة وأوروبا تطالبان الدول الإفريقية بعدم التعاون مع روسيا وتسعيان لاستعادة الاستعمار الإفريقي.

ومن المقرر عقد القمة الروسية الإفريقية الثانية في سان بطرسبورغ في يوليو القادم. أما القمة الأولى فجرت في عام 2019 في سوتشي بمشاركة رؤساء معظم الدول الإفريقية.

المصدر: سبوتنيك

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا