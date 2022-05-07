الرئيس البلغاري: إطالة أمد الأزمة الأوكرانية سينهي أوروبا
Globallookpress
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أكد الرئيس البلغاري رومن راديف أن إطالة أمد الأزمة الأوكرانية ستؤدي إلى عواقب اقتصادية وخيمة على أوروبا، واصفا قرار برلمان بلاده إرسال مساعدات عسكرية لكييف "بالخطير".
ونقلت قناة "إن تي في" عن راديف قوله إن "إطالة أمد الأزمة الأوكرانية ستودي بأوروبا إلى عواقب اقتصادية وخيمة".
وأضاف أن هذا "سيعني تدمير أوروبا لاقتصادها بنفسها، ونحن نسير في هذا الاتجاه".
وانتقد قرار البرلمان البلغاري الأخير إرسال مساعدة عسكرية فنية إلى أوكرانيا، واصفا إياها بأنها "خطوة خطيرة" لإشراك بلغاريا في الصراع.
المصدر: "نوفوستي"