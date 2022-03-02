اليوم السابع للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وما يدور في فلكها.. لحظة بلحظة

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تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تقدمها لليوم السابع وسط توقعات باستئناف المحادثات بين موسكو وكييف وتصعيد الغرب دعمه السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا.

ميدانيا

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