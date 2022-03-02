حمد بن جاسم يعلق على "محاولات تحريض" لزج قطر بالأزمة الأوكرانية واستدعاء الأمير تميم لواشنطن

رد رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، على ما وصفه "محاولات التحريض لزج قطر في المواجهة بين روسيا والغرب" بسبب أزمة الطاقة الناجمة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ونفى الشيخ حمد بن جاسم عبر حسابه على "تويتر" صحة الحديث عن أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد تم استدعاؤه إلى واشنطن "ليكون الغاز القطري بدلا عن الغاز الروسي".

وأوضح أن زيارة أمير قطر الأخيرة إلى واشنطن "كانت مبرمجة ومقررة منذ مدة قبل أن تتصاعد حدة الأزمة الأوكرانية"، مؤكدا أن "الغاز يحتاج إلى سنوات عديدة لكي يتم تحضيره سواء عبر أنابيب غاز أو عبر الناقلات".

وكتب حمد بن جاسم في تغريدة له عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد أدمن البعض في منطقتنا على ما يبدو التحريض، فحاولوا إقحام دولة قطر في المواجهة الحالية بين الغرب وروسيا مع استمرار الحرب في أوكرانيا. فقد زعم البعض، أن أمير قطر استدعي لواشنطن قبل اندلاع الحرب كي يكون الغاز القطري بديلا لصادرات الغاز الروسي لأوروبا".

لقد أدمن البعض في منطقتنا على ما يبدو التحريض، فحاولوا إقحام دولة قطر في المواجهة الحالية بين الغرب وروسيا مع استمرار الحرب في أوكرانيا. فقد زعم البعض، أن أمير قطر استدعي لواشنطن قبل اندلاع الحرب كي يكون الغاز القطري بديلا لصادرات الغاز الروسي لأوروبا — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) March 1, 2022

وأضاف "مثل هذه الافتراءات تذكرني بما كنا نشاهده ونراه من أساليب تحريض رخيص اعتاد البعض على التشدق به في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. وهؤلاء ينسون أن الشعوب تعي اليوم هذا التحريض والكذب، الذي قد يرضي البعض ويخدع البعض".

مثل هذه الافتراءات تذكرني بما كنا نشاهده ونراه من أساليب تحريض رخيص اعتاد البعض على التشدق به في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. وهؤلاء ينسون أن الشعوب تعي اليوم هذا التحريض والكذب، الذي قد يرضي البعض ويخدع البعض — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) March 1, 2022

وأكد: "ولن يرضي الروسي وسيد الكرملين لأنه "يعرفكم" حق المعرفة ويعرف قيمتكم في ميزانه، كما "نعرفكم" نحن أيضا منذ زمن طويل".

ولن يرضي الروسي وسيد الكرملين لأنه "يعرفكم" حق المعرفة ويعرف قيمتكم في ميزانه، كما "نعرفكم" نحن أيضا منذ زمن طويل. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) March 1, 2022

المصدر: RT