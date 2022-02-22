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حمد بن جاسم ينصح القادة العرب بالاستثمار في "سلاح مهم في حسم أي معركة"!

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حمد بن جاسم ينصح القادة العرب بالاستثمار في
AFP
حمد بن جاسم آل ثاني
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قال رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، إن الأمن السيبراني بات أهم من الأسلحة لحسم أي معركة، داعيا الدول العربية لتوفير الدعم والمال للأجيال القادمة لدخول هذا المجال.

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وشدد حمد بن جاسم في تغريدة له أمس الاثنين عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "ستثبت الحروب القادمة أن الأمن السيبراني أهم من الأسلحة لحسم أي معركة. ولذلك فلا بد للدول العربية أن تدخل هذا الميدان ليس بشراء التكنولوجيا من الخارج... بل بتأهيل الأجيال كي يكون أبناءنا قادرون على المنافسة وحماية أمننا السيبراني وحماية مصالحنا".

وأضاف: "فالخارج لن يبيعنا آخر ما توصل إليه من البرامج والتكنولوجيا اللازمة لتأمين أنفسنا".

وختم: "يستوجب على دولنا أن توفر المال والدعم لجامعاتنا لاستقطاب الخبرات البشرية اللازمة للتخصصات المختلفة في هذا المجال، الذي أصبح ذا أهمية حاسمة في الحروب والأزمات القادمة".

المصدر: RT

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