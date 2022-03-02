مالطا توقف اصدار جوازات السفر الذهبية لمواطني روسيا

أعلنت حكومة مالطا، تعليق نظر الطلبات المقدمة من المواطنين الروس والبيلاروسيين ضمن ما يسمى ببرنامج "جواز السفر الذهبي" في أعقاب عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا.

وقالت الحكومة في بيان إن "العقوبات تجعل من المستحيل الآن النظر في طلبات المتقدمين من روسيا وبيلاروس".

وبموجب البرنامج، يمكن الحصول على جواز سفر مالطي مقابل 600 ألف يورو (660 ألف دولار) وإقامة لمدة ثلاث سنوات أو 750 ألف يورو وإقامة 12 شهرا ، بالإضافة إلى شراء عقار بقيمة 700 ألف يورو. لكن التقارير الاستقصائية في السنوات الأخيرة وجدت أن شرط الإقامة لم يخضع للتطبيق بشكل كامل.

المصدر: AP