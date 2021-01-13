مستجدات في ملف "جوازات السفر الذهبية " في جزيرة مالطا

نشرت الحكومة المالطية قائمة بالحاصلين الجدد على "جوازات السفر الذهبية" من الأجانب الذين يستثمرون في اقتصاد الجزيرة.

إقرأ المزيد

وكان قد حصل على الجنسية المالطية بموجب هذا البرنامج في عام 2019 أكثر من ثلاثة آلاف شخص، منهم 300 على الأقل من مواطني دول الاتحاد السوفيتي السابق، بما في ذلك روسيا.

يشار إلى أن برنامج "جواز السفر الذهبي" يعمل في مالطا منذ نهاية عام 2013، وبموجبه يمكن للمستثمرين الذين استوفوا الشروط التالية التقدم بطلب للحصول على الجنسية المالطية:

- مساهمة بقيمة 650 ألف يورو في صندوق الاستثمار الوطني، أو شراء عقارات بمبلغ 350 ألف يورو، أو تأجير عقارات لمدة خمس سنوات على الأقل بمعدل 16 ألف يورو. وكان هناك أيضا خيار استثمار 150 ألف يورو في الأوراق المالية الحكومية.

في أكتوبر من العام الماضي، تم تشديد شروط الحصول على جواز السفر الذهبي، واصبح الآن من الضروري قضاء من عام إلى ثلاث أعوام في وضع الإقامة في مالطا، كما سيجري فحص المتقدمين بعناية من قبل المحامين.

ما سبق كانت طالبت به المفوضية الأوروبية التي أخطرت عددا من دول الاتحاد الأوروبي بتناقض برنامج "جوازات السفر الذهبية" مع أعراف الاتحاد الأوروبي. وبخلاف مالطا، تلقت كذلك قبرص واليونان تحذيرات بهذا الشان.

بالإضافة إلى مالطا ينفذ برنامج "جوازات السفر الذهبية" في قبرص وبلغاريا أيضا، إلا أن السلطات القبرصية أعلنت في أكتوبر 2020، إنهاء برنامج منح الجنسية مقابل الاستثمار، والذي كان ساري المفعول منذ عام 2002. والسبب في ذلك يتمثل في التحقيقات الإعلامية التي استنتجت عدم التزام جميع حاملي "الجوازات الذهبية" بقواعد الحصول على المواطنة.

إلى ذلك، اقترحت الحكومة المالطية تغييرات جديدة على برنامج التأشيرة الذهبية، والذي كان يُعرف سابقًا باسم برنامج تأشيرة الإقامة في مالطا.

ومن المرجح أن يبدأ البرنامج الجديد المعروف باسم برنامج الإقامة الدائمة في مالطا في مارس 2021 ، ليصبح أرخص وأسهل في مجال التطبيق.

وجرى تصميم المقترحات الجديدة لتكون أكثر جاذبية، وذلك بهدف جذب المزيد من المواهب وتشجيع المتقدمين الراغبين في المغامرة في المجالات والفرص الأخرى التي توفرها مالطا.

وتضمن المشروع الجديد على قواعد منها:

- تمت إزالة الاستثمار المؤهل البالغ 250 ألف يورو في الأسهم أو السندات الحكومية، الذي كان مطلوبا في السابق، واستبدل بدفع رسوم ثابتة. - كما تمت زيادة سقف الرسوم الحكومية بمقدار 98000 يورو للمؤجرين، و68000 يورو لأصحاب العقارات. - وجرت إضافة خيار التبرع للأعمال الخيرية للمنظمات غير الحكومية - وتشمل التغييرات أيضا إمكانية ربط البرنامج بإجراءات المواطنة.

المصدر: نوفوستي + best-citizenships.com