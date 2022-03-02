مجلة أمريكية تنشر فيديو لوصول أوائل المرتزقة الأجانب إلى أوكرانيا للمشاركة في القتال

قالت مجلة Vice الأمريكية، إن أوائل المرتزقة الأجانب وصلوا إلى أوكرانيا فعلا للمشاركة في القتال ضد القوات الروسية.

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ونشرت المجلة مقابلة مع عسكري بريطاني سابق مختص في الدفاع الجوي، وأرفقت ذلك بمقطع فيديو له وهو يمر عبر نقطة تفتيش تابعة لحرس الحدود في غرب أوكرانيا.

وقال المرتزق البريطاني: "تواصلت مع بعض الأفراد، وأني لآمل أن أتمكن من استخدام مهاراتي في مجال الدفاع الجوي. أعتقد أنه خلال الـ 24 ساعة القادمة سيتضح المزيد بالنسبة لي".

وأشار العسكري البريطاني السابق إلى أنه، تدرب على إسقاط الطائرات باستخدام أنظمة مضادة للطائرات، بما في ذلك الأنظمة المضادة للصواريخ.



المصدر: نوفوستي