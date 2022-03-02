 
مباشر

مجلة أمريكية تنشر فيديو لوصول أوائل المرتزقة الأجانب إلى أوكرانيا للمشاركة في القتال

أخبار العالم

مجلة أمريكية تنشر فيديو لوصول أوائل المرتزقة الأجانب إلى أوكرانيا للمشاركة في القتال
AP Ricrad Garcia Vilanova
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sihu

قالت مجلة Vice الأمريكية، إن أوائل المرتزقة الأجانب وصلوا إلى أوكرانيا فعلا للمشاركة في القتال ضد القوات الروسية.

إقرأ المزيد
مستشار عسكري سابق في إدارة ترامب: اللعبة في أوكرانيا انتهت
مستشار عسكري سابق في إدارة ترامب: اللعبة في أوكرانيا انتهت

ونشرت المجلة مقابلة مع عسكري بريطاني سابق مختص في الدفاع الجوي، وأرفقت ذلك بمقطع فيديو له وهو يمر عبر نقطة تفتيش تابعة لحرس الحدود في غرب أوكرانيا.

وقال المرتزق البريطاني: "تواصلت مع بعض الأفراد، وأني لآمل أن أتمكن من استخدام مهاراتي في مجال الدفاع الجوي. أعتقد أنه خلال الـ 24 ساعة القادمة سيتضح المزيد بالنسبة لي".

وأشار العسكري البريطاني السابق إلى أنه، تدرب على إسقاط الطائرات باستخدام أنظمة مضادة للطائرات، بما في ذلك الأنظمة المضادة للصواريخ.


المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا