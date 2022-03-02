بوينغ توقف الخدمة والدعم الفني لشركات الطيران الروسية
Sputnik
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قال المكتب الصحفي لشركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات، إن الشركة علقت الخدمة والدعم الفني لشركات الطيران الروسية.
وجاء في بيان الشركة: "توقفنا عن تقديم قطع الغيار والصيانة والدعم الفني لشركات الطيران الروسية".
وأشارت شركة بوينغ كذلك، إلى أنه تم تعليق العمليات الرئيسية في موسكو.
ونوهت الشركة الأمريكية أيضا، بأن مكتبها في كييف مغلق مؤقتا.
وقد أغلقت الولايات المتحدة اليوم مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.
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