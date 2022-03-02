بوينغ توقف الخدمة والدعم الفني لشركات الطيران الروسية

قال المكتب الصحفي لشركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات، إن الشركة علقت الخدمة والدعم الفني لشركات الطيران الروسية.

وجاء في بيان الشركة: "توقفنا عن تقديم قطع الغيار والصيانة والدعم الفني لشركات الطيران الروسية".

وأشارت شركة بوينغ كذلك، إلى أنه تم تعليق العمليات الرئيسية في موسكو.

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ونوهت الشركة الأمريكية أيضا، بأن مكتبها في كييف مغلق مؤقتا.

وقد أغلقت الولايات المتحدة اليوم مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.

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