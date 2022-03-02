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صحيفة: واشنطن ستحظر عبور الطائرات الروسية الأجواء الأمريكية

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صحيفة: واشنطن ستحظر عبور الطائرات الروسية الأجواء الأمريكية
Sputnik
صحيفة: الولايات المتحدة تحظر الرحلات الجوية الروسية من المجال الجوي الأمريكي
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ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الولايات المتحدة تعتزم إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.

وحسب الصحيفة قد يتم الإعلان عن هذا القرار خلال الـ24 ساعة القادمة.

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وفي وقت سابق اليوم، اضطرت طائرة ركاب روسية كانت متجهة إلى جزيرة ماديرا البرتغالية، إلى العودة بعد إعلان إغلاق المجال الجوي الأوروبي أمام الطيران الروسي.

وكان من المفترض أن تنقل هذه الطائرة التابعة لخطوط الأورال الجوية، مجموعة من السياح الروس إلى الوطن.

وأغلقت ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وفرنسا ولوكسمبورغ مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وانضمت هذه الدول بذلك إلى بولندا وجمهورية التشيك وإستونيا وبلغاريا وفنلندا والدنمارك وألمانيا ومولدافيا وبريطانيا.

وفي وقت سابق، أعلنت روسيا عن إغلاق مجالها الجوي أمام طائرات الدول التي قيدت حركة طيرانها المدني في أجوائها.

المصدر: وكالات

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