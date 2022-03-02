كييف تؤكد عقد الجولة الثانية من المفاوضات مع روسيا

أكد الوفد الأوكراني، الأربعاء، أن الجولة الثانية من المفاوضات مع روسيا ستعقد قبل نهاية اليوم الحالي.

وحسب معلومات تم نشرها في وقت سابق، ستعقد الجولة الثانية من المشاورات في منطقة بيلوفيجينسكايا بوشتشينا في منطقة بريست في بيلاروس.

من جهته، أعلن عن مغادرة الوفد الروسي بالفعل متوجها إلى مكان الاجتماع لإجراء محادثات مع الممثلين الأوكرانيين.

وختمت الجولة الأولى بجلساتها الثلاث بين الوفدين في مدينة غوميل على الحدود البيلاروسية البولندية، وأعلن حينها عن الاتفاق على عقد جولة ثانية خلال يومين.

المصدر: "تاس"