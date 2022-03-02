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زيلينسكي يطلب من اليهود في العالم بأسره "عدم الصمت"

أخبار العالم

زيلينسكي يطلب من اليهود في العالم بأسره
AP Ukrainian Presidential Press Office
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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حض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليهود في كل أنحاء العالم على "رفع الصوت وعدم التزام الصمت" بعد توجيه القوات الروسية ضربة استهدفت برج التلفزيون في العاصمة الأوكرانية كييف.

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وقال زيلينسكي: "أنا أخاطب الآن جميع يهود العالم، ألا ترون ما يحدث؟ لهذا السبب من المهم جدا ألا يلزم ملايين اليهود حول العالم الصمت الآن".


المصدر: أ ف ب

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