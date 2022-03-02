زيلينسكي يطلب من اليهود في العالم بأسره "عدم الصمت"

حض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليهود في كل أنحاء العالم على "رفع الصوت وعدم التزام الصمت" بعد توجيه القوات الروسية ضربة استهدفت برج التلفزيون في العاصمة الأوكرانية كييف.

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وقال زيلينسكي: "أنا أخاطب الآن جميع يهود العالم، ألا ترون ما يحدث؟ لهذا السبب من المهم جدا ألا يلزم ملايين اليهود حول العالم الصمت الآن".



المصدر: أ ف ب