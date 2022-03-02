إعلام عبري: إسرائيل ترفض تقديم مساعدات دفاعية إلى أوكرانيا بالرغم من طلب كييف

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن "إسرائيل ترفض تقديم مساعدات دفاعية إلى أوكرانيا، رغم الطلب الذي قدمته كييف".

وأفادت "كان" نقلا عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "إسرائيل تركز على تقديم مساعدات إنسانية وليست مزدوجة الاستخدام"، وتعريف "معدات مزدوجة الاستخدام" أوسع من معدات دفاعية، وتشمل على سبيل المثال وقود ومعدات يمكن أن يستخدمها الجيش الأوكراني.

ونقلت "كان" عن المسؤول قوله: "وصلت الثلاثاء ثلاث طائرات محملة بـ100 طن مساعدات لأوكرانيا..نحن على تواصل مع الجهات ذات الصلة..إسرائيل تركز على المساعدات الإنسانية لأوكرانيا وتمتنع عن تقديم معدات مزدوجة الاستخدام".

كما أكد المسؤول الإسرائيلي لهيئة البث "ما تم نشره بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلنسكي، طلب مساعدة عسكرية خلال مكالمته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت".

وتابع المسؤول: "إسرائيل اتخذت من اللحظة الأولى خطا مدروسا ومسؤولا، يتيح لنا، ليس فقط الحفاظ على مصالحنا، انما أيضا مفيدا أن نكون عاملا موثوقا، أحد القلائل، الذين يمكنهم التواصل مع كلا الجانبين، والمساعدة عند الطلب، ونحن نساعد بهدوء".

تجدر الإشارة إلى أن السفير الأوكراني لدى إسرائيل تطرق إلى موضوع طلبات المساعدة العسكرية أمس الثلاثاء وقال: "وضعنا صعب..لا توجد لدينا طرق للحصول على خوذات ومعدات عسكرية..لقد قمنا بتمرير بمثل هذا الطلب إلى الحكومة الإسرائيلية".

المصدر: "i24"