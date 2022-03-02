بايدن: نرسل قوات إضافية إلى أوروبا للدفاع عن الناتو وليس للقتال في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن لن تتدخل في الصراع بين روسيا و أوكرانيا وإنها قررت نشر قوات إضافية في أوروبا لحماية الحلفاء في الناتو فقط.

وأضاف بايدن: "قواتنا لم ولن تدخل في نزاع مع القوات الروسية في أوكرانيا. نحن لن نرسل قواتنا إلى أوروبا كي تقاتل في أوكرانيا، بل لحماية حلفائنا في الناتو في حال قرر بوتين مواصلة التحرك نحو الغرب.

وأشار بايدن إلى أنه تمت تعبئة القوات البرية والأسراب الجوية والسفن الحربية للدفاع عن دول الناتو، بما في ذلك بولندا ورومانيا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا.

وشدد بايدن على أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيدافعون عن كل شبر من أراضي الناتو بقواتهم المشتركة.

المصدر: نوفوستي