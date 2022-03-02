 
مباشر

بايدن يعلن إغلاق أجواء الولايات المتحدة أمام الطائرات الروسية

أخبار العالم

بايدن يعلن إغلاق أجواء الولايات المتحدة أمام الطائرات الروسية
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sicl

أعلن الرئيس الأمريكي دو بايدن أن بلاده تغلق مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية الروسية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرنيا.

إقرأ المزيد
ردا على إجراءات مماثلة.. روسيا تغلق مجالها الجوي أمام 36 دولة
ردا على إجراءات مماثلة.. روسيا تغلق مجالها الجوي أمام 36 دولة

وقال بايدن في خطاب الرسالة السنوية للكونغرس الذي ألقاه صباح اليوم (مساء الثلاثاء حسب التوقيت الأمريكي): "أعلن الليلة أننا سننضم إلى حلفائنا في إغلاق المجال الجوي الأمريكي أمام جميع الرحلات الجوية الروسية، ما يزيد من عزلة روسيا ويضيف ضغطا إضافيا على اقتصادها".

وفي وقت سابق أعلن الاتحاد الأوروبي وكندا وعدد من الدول الأخرى عن إغلاق سمائها أمام الطائرات الروسية.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف  "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات"، حسبما صاغه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بوتين إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع السلاح من أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.

وردت الدول الغربية على تحرك موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا وتصعيد الدعم العسكري لسلطات كييف.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا