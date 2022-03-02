بايدن يعلن إغلاق أجواء الولايات المتحدة أمام الطائرات الروسية

أعلن الرئيس الأمريكي دو بايدن أن بلاده تغلق مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية الروسية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرنيا.

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وقال بايدن في خطاب الرسالة السنوية للكونغرس الذي ألقاه صباح اليوم (مساء الثلاثاء حسب التوقيت الأمريكي): "أعلن الليلة أننا سننضم إلى حلفائنا في إغلاق المجال الجوي الأمريكي أمام جميع الرحلات الجوية الروسية، ما يزيد من عزلة روسيا ويضيف ضغطا إضافيا على اقتصادها".

وفي وقت سابق أعلن الاتحاد الأوروبي وكندا وعدد من الدول الأخرى عن إغلاق سمائها أمام الطائرات الروسية.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات"، حسبما صاغه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بوتين إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع السلاح من أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.

وردت الدول الغربية على تحرك موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا وتصعيد الدعم العسكري لسلطات كييف.

المصدر: RT