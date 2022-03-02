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النمسا: العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا ستشمل رجال الأعمال الكبار

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النمسا: العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا ستشمل رجال الأعمال الكبار
AP
وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرغ
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أعلن وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالينبرغ، أن العقوبات الجديدة التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، ستشمل رجال الأعمال الكبار.

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وقال: "لقد فرضنا عقوبات قوية. ونعمل حاليا على المجموعة الرابعة من العقوبات. ستتم الجمعة القادمة جلسة خاصة لوزراء الخارجية (لبلدان الاتحاد الأوروبي) بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي (إنتوني) بلينكن".

وأضاف أن العقوبات الأوروبية الجديدة ستخص كبار رجال الأعمال الروس، مشيرا إلى أنه يتم حاليا إعداد قوائم بأسماء هؤلاء رجال الأعمال.

المصدر: تاس

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