النمسا تحظر نشاط الفرع الأوروبي لمصرف "سبيربنك" الروسي

أعلنت هيئة الرقابة على الأسواق المالية في النمسا حظر نشاط الفرع الأوروبي من مصرف "سبيربنك" الروسي بناء على طلب من البنك المركزي الأوروبي.

وجاء في بيان للهيئة النمساوية أن القرار يحظر النشاط التجاري لمصرف Sberbank Europe AG، ويدخل حيز التنفيذ فورا.

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وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن عقوبات على عدد من المصارف الروسية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن حزمة العقوبات الأوروبية ستطال 70% من السوق المصرفية الروسية والشركات الحكومية الأساسية.

المصدر: نوفوستي