بريطانيا تفرض عقوبات على أكبر مصرف تسليف روسي

قررت وزارة الخزانة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إدراج "سبيربنك"، أكبر مصرف تسليف روسي، على قائمتها للكيانات الروسية الخاضعة لعقوبات، على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

إقرأ المزيد

وعبر هذا القرار البريطاني، فقد فرضت عقوبات على الحسابات الجارية، إذ أن البنك ممنوع من تصفية العمليات بالجنيه الإسترليني.

وبحسب القرار، "يتمتع "سبيربنك" بمزايا من الحكومة الروسية أو بدعمها"، وباعتباره أكبر بنك في الاتحاد الروسي من حيث الأصول، يعد "لاعبا مهما بشكل استثنائي في قطاع الخدمات المالية الروسية، وهو ذو أهمية استراتيجية للحكومة الروسية".

وتأتي الخطوة بعدما أعلنت الحكومة الاثنين أنها ستجمد أصول جميع المصارف الروسية في المملكة المتحدة وأمرت الموانئ البريطانية بعدم السماح للسفن الروسية بالرسو.

المصدر: "أ ف ب" + "تاس"