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وزير المالية الفرنسي: سوف نسبب انهيارا لاقتصاد روسيا وسيدفع شعبها الثمن أيضا

مال وأعمال

وزير المالية الفرنسي: سوف نسبب انهيارا لاقتصاد روسيا وسيدفع شعبها الثمن أيضا
AP Francois Mori
وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير
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اعتبر وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، أن العقوبات المفروضة على روسيا إثر العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، سوف تتسبب في "انهيار الاقتصاد الروسي".

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وفي تصريحات لموقع "فرانس إنفو"، قال برونو لومير: "العقوبات ضد روسيا ستضرب النظام في الصميم..سوف يدفع الشعب الروسي العواقب أيضا".

وأضاف لومير: "العقوبات فعالة بشكل لا يصدق..سنشن حربا اقتصادية ومالية شاملة على روسيا".

كما أعلن أن هناك طلقة جديدة من العقوبات الاقتصادية قيد الإعداد "إذا لزم الأمر".

المصدر: RT

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