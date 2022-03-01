وزير المالية الفرنسي: سوف نسبب انهيارا لاقتصاد روسيا وسيدفع شعبها الثمن أيضا
AP Francois Mori
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اعتبر وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، أن العقوبات المفروضة على روسيا إثر العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، سوف تتسبب في "انهيار الاقتصاد الروسي".
وفي تصريحات لموقع "فرانس إنفو"، قال برونو لومير: "العقوبات ضد روسيا ستضرب النظام في الصميم..سوف يدفع الشعب الروسي العواقب أيضا".
وأضاف لومير: "العقوبات فعالة بشكل لا يصدق..سنشن حربا اقتصادية ومالية شاملة على روسيا".
كما أعلن أن هناك طلقة جديدة من العقوبات الاقتصادية قيد الإعداد "إذا لزم الأمر".
المصدر: RT
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