العملة الروسية تعوض بعض خسائرها.. الدولار يهبط دون مستوى 90 روبلا

عوضت العملة الروسية بعض الخسائر الفادحة التي منيت بها أمس أمام الدولار واليورو، وتم تداول العملة الأمريكية اليوم دون مستوى 90 روبلا، بعد أن تجاوزت مستوى 100 روبل أمس.

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وبحلول الساعة 10:24 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 5.02 روبل إلى 89.52 روبل، فيما تراجغ سعر صرف اليورو بواقع 5.56 روبل إلى 100.43 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وخلال تعاملات أمس ارتفع الدولار إلى مستوى 106.45 روبل، فيما صعد اليورو إلى مستوى 119.68 روبل.

وجاء تراجع العملة الروسية الاثنين بعد إعلان الغرب فرض حزمة جديدة من العقوبات على موسكو، والتي طالت البنك المركزي الروسي.

وفي ظل ذلك أعلن البنك المركزي ووزارة المالية في روسيا عن حزمة إجراءات تاريخية لتحقيق الاستقرار المالي في البلاد، ومن هذه الإجراءات رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 20%، كذلك إلزام المصدرين في روسيا بييع 80% من عائدات النقد الأجنبي.

المصدر: RT