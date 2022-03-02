مصر.. الأزهر يحرج "فيفا" بسبب روسيا

علق الأزهر الشريف في مصر، على القرارات التي اتخذها الاتحاد الدولي لكرة القدم، "فيفا"، بشأن منع منتخبات وأندية روسيا من المشاركة في أي مسابقات.

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ووجه الأزهر سؤالا للاتحاد الدولي لكرة القدم، "فيفا" بعد قراراته ضد روسيا تضامنا مع أوكرانيا، سائلا إياه باستنكار: "هل تعرف فلسطين؟؛ ليعقب: الإنسانية وقت الصراعات لا تتجزأ".

وتابع الأزهر: "لا يجب الكيل بمكيالين وهو ما يعبر عن استنكار الأزهر لما يفعله الفيفا، بسبب تجاهله للقضية الفلسطينية المشتعلة منذ زمن بعيد، تحت شعار فصل السياسة عن الرياضة".

المصدر: القاهرة 24