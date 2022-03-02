خبير عسكري روسي يتحدث عن أخطار استخدام أوكرانيا للطائرات الحربية من مطارات بولندية
علق الخبير العسكري الروسي، فاسيلي كاشين، على احتمال استخدام أوكرانيا لمطارات عسكرية بولندية.
وقال إن هذا الاحتمال مستحيل، إذ أن بولندا قد تكون منجرة إلى النزاع بسبب أن القوات الروسية ستستهدف في طبيعة الحال مطاراتها.
وأوضح قائلا:" إذا بدأ الطيارون الأوكرانيون يقلعون من مطارات بولندية فسيعني ذلك بلا شك التصعيد النووي. لكن أحدا لن يتجرأ على ذلك.
وشك الخبير في حصول أوكرانيا على 70 طائرة حربية دفعة واحدة من بولندا وبلغاريا وسلوفاكيا.
يذكر أن الرئيس البولندي كان قد فنّد في وقت سابق أخبارا تفيد بأن بولندا جاهزة لتسليم أوكرانيا طائرات حربية سوفيتية الصنع، وقال إن الناتو لا يعتبر جانبا للنزاع.
جاء ذلك على لسانه في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام حلف الأطلسي.
المصدر: تاس
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