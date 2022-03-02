وزير خارجية أوكرانيا: مطالب الروس لم تتغير وهي ذاتها التي تحدث عنها بوتين
AP
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صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بأن بلاده مستعدة للجولة الثانية من المفاوضات مع روسيا، لكنها لا تعرف بعد متى ستجرى.
وفي إحاطة صحفية بثت على صفحة وزارة الخارجية الأوكرانية في موقع "فيسبوك" قال كوليبا: "الجولة الأولى من المفاوضات جرت، وبقيت مطالب الروس، من حيث المبدأ من دون تغيير، هي ذاتها المطالب التي أعرب عنها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في خطابه".
وتابع وزير الخارجية الأوكراني تصريحه قائلا: "نحن مستعدون للمفاوضات، ومستعدون للدبلوماسية، لكننا لسنا مستعدين بأي حال من الأحوال لقبول الإنذارات الروسية. ولم يعرف بعد متى ستجرى مفاوضات جديدة".
المصدر: تاس
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