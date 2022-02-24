كوليبا: أوكرانيا ستدافع عن نفسها وستنتصر

قال وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، إن بلاده "تتعرض لعدوان" لكنها ستدافع عن نفسها وستنتصر.

وذكر الوزير الأوكراني، في تغريدة على تويتر، أن "روسيا تنفذ غزوا واسع النطاق لأراضي أوكرانيا، وتتعرض المدن المسالمة الأوكرانية للقصف".

Putin has just launched a full-scale invasion of Ukraine. Peaceful Ukrainian cities are under strikes. This is a war of aggression. Ukraine will defend itself and will win. The world can and must stop Putin. The time to act is now. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022

وتابع الوزير كوليبا القول: "لقد شن بوتين للتو غزوا واسع النطاق لأوكرانيا. تتعرض المدن الأوكرانية المسالمة للهجوم. هذه حرب عدوانية. أوكرانيا ستدافع عن نفسها وستنتصر".

المصدر: نوفوستي