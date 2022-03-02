هيئة تنظيم البث البريطانية تفتح 12 تحقيقا جديدا حول "حيادية" برامج RT

أعلنت هيئة تنظيم البث البريطاني OFCOM فتح 12 تحقيقا حول "حيادية" برامج شبكة RT الروسية.

وفي 23 فبراير الماضي، حذرت موسكو من أنها لن تتردد في الرد بشكل مناسب إذا قررت السلطات البريطانية سحب رخصة البث الممنوحة في المملكة المتحدة إلى شبكة قنوات RT الروسية.

إقرأ المزيد

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على قناتها في تطبيق "تيليغرام"، في معرض تعليقها على التصريحات التي جاءت اليوم الأربعاء على لسان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "إذا طبقت بريطانيا تهديداتها بحق وسائل الإعلام الروسية فإن ردنا سيأتي على وجه السرعة، ويمكن للصحفيين البريطانيين أن يسألوا زملاءهم الألمان عن كيفية حدوث ذلك".

وفي 28 فبراير الماضي، علّقت آنا بيلكينا نائبة رئيس تحرير RT على إعلان Ofcom فتح تحقيق حول "مدى حيادية البرامج الإخبارية" للشبكة.

وقالت إنه لا يمكننا فصل هذا الإجراء عن الضغط السياسي الهائل الذي تم فرضه على ما يفترض أن يكون جهة تنظيمية مستقلة عن السياسيين داخل وخارج المملكة المتحدة.

المصدر: RT