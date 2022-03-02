جمهورية لوغانسك تعلن تحرير 40 تجمعا سكنيا

أفادت الشرطة الشعبية لجمهورية لوغانسك بأن قوات الجمهورية قامت بتحرير 40 تجمعا سكنيا من تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية.

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وجاء في بيان صدر عن الشرطة ونشر في صفحتها على "تلغرام" أن "المسلحين الأوكرانيين أطلقوا خلال اليوم الحالي النار 9 مرات على أراضي الجمهورية وقصفوا 7 تجمعات سكنية".

وأضاف أن 34 عسكريا أوكرانيا نزعوا سلاحهم طوعا بجمهورية لوغانسك، مشيرا إلى أن 5 منهم يتلقون العلاج في مستشفيات الجمهورية.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات"، حسبما صاغه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بوتين إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع السلاح من أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.

وردت الدول الغربية على تحرك موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا.

المصدر: نوفوستي