الصين تنوي المساعدة في تحريك الحوار بين روسيا وأوكرانيا لتسوية النزاع
AP
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الأربعاء، أن الصين ستساعد في تحريك الحوار بين روسيا وأوكرانية لتسوية النزاع.
وردا على سؤال صحفي بهذا الخصوص قال وانغ وو بين في مؤتمر صحفي: "سنواصل لعب دور بناء لتخفيف حدة التوتر في أوكرانيا".
وأضاف: "نأمل بأن تطور الأطراف المعنية (روسيا وأوكرانيا) الحوار بينهما وتجري المفاوضات".
وردا على سؤال حول احتمال إجراء مكالمة بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الأيام القريبة القادمة أكد أن بكين تحافظ على قناة اتصال مفتوحة مع أوكرانيا.
المصدر: تاس+ نوفوستي
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