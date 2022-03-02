 
مباشر

الصين تنوي المساعدة في تحريك الحوار بين روسيا وأوكرانيا لتسوية النزاع

أخبار العالم

الصين تنوي المساعدة في تحريك الحوار بين روسيا وأوكرانيا لتسوية النزاع
AP
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sif2

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الأربعاء، أن الصين ستساعد في تحريك الحوار بين روسيا وأوكرانية لتسوية النزاع.

إقرأ المزيد
الصين: المفاوضات هي الطريق النهائي لتسوية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا
الصين: المفاوضات هي الطريق النهائي لتسوية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

وردا على سؤال صحفي بهذا الخصوص قال وانغ وو بين في مؤتمر صحفي: "سنواصل لعب دور بناء لتخفيف حدة التوتر في أوكرانيا".

وأضاف: "نأمل بأن تطور الأطراف المعنية (روسيا وأوكرانيا) الحوار بينهما وتجري المفاوضات".

وردا على سؤال حول احتمال إجراء مكالمة بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الأيام القريبة القادمة أكد أن بكين تحافظ على قناة اتصال مفتوحة مع أوكرانيا.

المصدر: تاس+ نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا