واشنطن تفرض عقوبات على 22 شركة روسية للصناعات الدفاعية

أعلن البيت الأبيض فرض عقوبات على 22 شركة روسية مرتبطة بالصناعات الدفاعية، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض إن العقوبات ستطال 22 مؤسسة روسية مرتبطة بالصناعات الدفاعية، بما فيها شركات لتصنيع الطائرات المقاتلة، وعربات للمشاة، وأسلحة إلكترونية، وصواريخ، وطائرات بدون طيار للجيش الروسي.

وتابع أن واشنطن ستفرض عقوبات ضابطة لتصدير المعدات التي يمكن استخدامها مستقبلا لزيادة إنتاج النفط والغاز في روسيا.

واعتبر أن "عائدات النفط مصدر رئيسي لتمويل طوير القوات المسلحة الروسية".



المصدر: "إنترفاكس"