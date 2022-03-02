مولدوفا تطلب توضيحا بشأن خريطة عسكرية استعرضها لوكاشينكو

طلبت مولدوفا من سلطات بيلاروس توضيحات بشأن خريطة العمليات العسكرية التي كان قد استعرضها الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، وعليها أسهما حمراء يشير أحدها إلى اتجاه القوات نحو حدودها.

وفي التفاصيل، طلبت وزارة خارجية مولدوفا من مينسك إيضاحا بعد أن استعرض الرئيس الكسندر لوكاشينكو في اجتماع لمجلس الأمن البيلاروسي خريطة للعمليات العسكرية في أوكرانيا بعلامات تشير إلى اتجاه الضربة نحو حدود البلاد.

وأفادت الدائرة الصحفية لوزارة خارجية مولدوفا اليوم الأربعاء، بأن السفير البيلاروسي أناتولي كالينين تمت دعوته إلى مقر وزارة الخارجية. ونقلت الوزارة عن دبلوماسي قوله: "قدم مسؤولو وزارة الدفاع في جمهورية بيلاروس معلومات غير صحيحة (على الخريطة)".

وكان عدد من وسائل الإعلام، بما في ذلك وكالة أنباء بيلتا الرسمية في بيلاروس، قد وزعت مقطع فيديو من اجتماع مجلس الأمن البيلاروسي يوم الثلاثاء.

واستعمل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو خريطة لتوضيح الموقف مع العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وكانت علّمت بأسهم حمراء تشير إلى اتجاهات حركة الجيش الروسي، فيما يشير أحدها إلى اتجاه أوديسا - تيراسبول.

المصدر: تاس