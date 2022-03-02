وسائل إعلام: نحو 70 متطوعا يابانيا جاهزون للتوجه إلى أوكرانيا

أفادت صحيفة "ماينيتي" اليابانية بأن نحو 70 متطوعا يابانيا بمن فيهم 50 فردا سابقا في قوات الدفاع الذاتي عبروا عن رغبتهم في الاستجابة لدعوة السلطات الأوكرانية للمحاربة في أوكرانيا.

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ونقلت الصحيفة هذه الأرقام عن مصدر في السفارة الأوكرانية في طوكيو.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات"، حسبما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بوتين إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع السلاح من أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.

وردت الدول الغربية على تحرك موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا.

من جانبه أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في 27 فبراير الماضي عن إنشاء وحدة عسكرية خاصة سيشارك فيها عسكريون أجانب. وفي نفس اليوم أعلنت السفارة الأوكرانية في اليابان في صفحتها على "تويتر" تجنيدا للمتطوعين اليابانيين للمحاربة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي