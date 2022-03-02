بايدن: بوتين لن يحاصر أرواح "الإيرانيين"

في زلة لسان جديدة، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الشعب الأوكراني بـ "الإيرانيين"، وذلك في خطابة التقليدي عن حالة الاتحاد في الكونغرس يوم الثلاثاء.

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وقال بايدن في هذه الجملة التي خلط فيها بين الأوكرانيين والإيرانيين: "يمكن لبوتين أن يحاصر كييف بالدبابات، لكنه لن يحصل على أرواح وقلوب الإيرانيين".

علاوة على ذلك، شدد بايدن في خطابه على أن واشنطن تدعم أوكرانيا، إلا أن إرسال قوات إضافية إلى أوروبا هدفه ليس القتال، ولكن فقط لحماية الحلفاء في الناتو.

وفي نفس اليوم أعلن الرئيس الأمريكي أن وزارة العدل تنوي التحقيق في أنشطة الأوليغارشية الروسية، وتوعد بايدن هؤلاء بقوله: "نحن نسعى وراء الثروات التي حصلتم عليها بطريقة غير مشروعة".

ويعتقد بايدن أن الوضع حول أوكرانيا أدى إلى وحدة أوروبا والغرب بأسره، مشيرا علاوة على ذلك إلى أن البورصة الروسية خسرت حسب ما يزعم 40٪ من قيمتها بسبب العقوبات الغربية.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي إغلاق المجال الجوي الأمريكي أمام جميع الطائرات الروسية المسجلة، بما في ذلك الطائرات المستأجرة.

المصدر: iz.ru