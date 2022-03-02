زاخاروفا: روسيا لن تستخدم "الضغط على الزر النووي"

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء أن موسكو لا تريد تحقيق سيناريو "الضغط على الزر النووي" في علاقاتها مع الغرب تحت أي ظرف.

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وقالت زاخاروفا لإذاعة W Radio الكولومبية ردا على سؤال عن الأسباب التي يمكن أن تدفع روسيا إلى استخدام السلاح النووي: "نحن ننطلق من أن هذا السيناريو المروع لن يتحقق أبدا وتحت أي ظرف كان".

وتابعت أن هذا السؤال قد يكون وراءه "خلط" بين روسيا ودول أخرى، مشيرة إلى أن موسكو أعلنت مرارا موقفها من إمكانية استخدام الأسلحة النووية. وأضافت: "قد يكون أنكم تخلطون بيننا وبين الولايات المتحدة، فلم تتحدث روسيا الاتحادية عن ذلك قط".

المصدر: "نوفوستي"