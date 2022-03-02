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الاتحاد الأوروبي يفصل 7 بنوك روسية عن منظومة "سويفت" للمصارف

مال وأعمال

الاتحاد الأوروبي يفصل 7 بنوك روسية عن منظومة
Globallookpress
صورة تعبيرية
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قرر الاتحاد الأوروبي فصل سبعة بنوك روسية عن منظومة "سويفت" للتعاملات المصرفية، وفقا لوثيقة نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء.

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ووفقا للوثيقة فقد طال الإجراء كلا من البنوك الروسية التالية: "في تي بي" و"روسيا" (Rossiya) و"أتركيتيا" و"نوفي كوم بنك" (Novikombank) و"بروم سفياز بنك" و"سوفكوم بنك" و"VEB.RF".

ومن المقرر أن يطبق قرار فصل هذه البنوك الروسية عن منظومة "سويفت" ابتداء من 12 مارس 2022.

كذلك يحظر "تسليم أو تحويل أو تصدير" الأوراق النقدية اليورو إلى روسيا، لكن مع وجود عدد من الاستثناءات. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن تشديد العقوبات مرتبط بتفاقم الوضع في أوكرانيا.

وفرض الغرب مجموعة من العقوبات، الذي وصفها "بالشديدة"، على روسيا، بعد أن أطلقت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وجاءت العملية بعد أن تجاهل الغرب تقديم ضمانات أمنية لموسكو.

المصدر: نوفوستي

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