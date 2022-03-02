رئيس الوفد الروسي: الوفد الأوكراني سيصل إلى بيلاروس غدا للتفاوض

أكد رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، أن الوفد الأوكراني في طريقه إلى المفاوضات ومن المتوقع أن يصل صباح الخميس 3 مارس.

وقال ميدينسكي للصحفيين، اليوم الأربعاء: "حسبما أعرف، فإن الوفد الأوكراني قد غادر كييف، وهو في طريقه الآن. ونحن وصلنا بشكل مبكر.. وهم سيصلون صباح الغد على الأرجح".

وأضاف أن الجانب الروسي "يتفهم الصعوبات اللوجيستية" التي تواجه الجانب الأوكراني.

إقرأ المزيد

وأكد أن الأمن البيلاروسي يضمن السلامة التامة للوفد الأوكراني على أراضي بيلاروس، مضيفا أن "عسكريينا أقاموا الممر الأمني اللازم لتنقلهم داخل أوكرانيا. ونتوقعهم غدا".

وشكر ميدينسكي القيادة البيلاروسية على تنظيم المفاوضات بشكل مهني.

ومن المقرر أن تجري الجولة الثانية من المفاوضات الروسية – الأوكرانية في محمية "بيلوفيجسكا بوشا" على الحدود بين بيلاروس وبولندا.

وجرت الجولة الأولى منها يوم 28 فبراير على أراضي بيلاروس أيضا. وأكد ميدينسكي في ختامها "إيجاد بعض النقاط" التي قد يكون من الممكن تحقيق التقارب بشأنها.

المصدر: RT