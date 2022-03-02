علييف يناقش بالهاتف مع ماكرون الأزمة الأوكرانية

قال المكتب الصحفي للرئاسة الأذربيجانية، إن رئيس أذربيجان إلهام علييف ناقش مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر الهاتف الوضع في أوكرانيا وتقديم المساعدات الإنسانية لهذه الدولة.

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وأضاف المكتب في بيانه اليوم: "في 1 مارس، اتصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برئيس أذربيجان إلهام علييف. وتم خلال المحادثة بحث الوضع المتأزم في أوكرانيا وتقديم المساعدة الإنسانية لها".



ووفقا للبيان، تبادل الرئيسان كذلك وجهات النظر حول مسائل الطاقة.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات"، حسبما صاغه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بوتين إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع السلاح من أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس. وردت الدول الغربية على تحرك موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا.



المصدر: تاس