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بيسكوف يكشف موعد وصول الوفد الروسي للمحادثات مع أوكرانيا

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بيسكوف يكشف موعد وصول الوفد الروسي للمحادثات مع أوكرانيا
Sputnik
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صرح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الوفد الروسي سيصل إلى موقع الجولة الجديدة من المفاوضات مع أوكرانيا في وقت متأخر عصر اليوم الأربعاء وسيكون جاهزا للقاء مع وفد كييف.

وفي وقت سابق اليوم قال المتحدث باسم الخارجية البيلاروسية أناتولي غلاز إن الاستعدادات الأخيرة للمفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا دخلت مرحلتها النهائية، وإن مينسك مستعدة لبذل كل الجهود اللازمة لتنظيم الاجتماع.

يتبع..

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