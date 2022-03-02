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انضمام 34 عسكريا من قوات أوكرانيا طوعا إلى جانب قوات لوغانسك

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انضمام 34 عسكريا من قوات أوكرانيا طوعا إلى جانب قوات لوغانسك
Sputnik
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 قالت قيادة قوات لوغانسك الشعبية، إن 34 عسكريا من جيش أوكرانيا انضموا طوعا إلى جانب قوات لوغانسك، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وذكرت القيادة، أن القوات الأوكرانية قصفت خلال اليوم الحالي، أراضي الجمهورية 9 مرات واستهدفت خلال ذلك 7 مراكز سكنية.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات"، حسبما صاغه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وقال بوتين إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع السلاح من أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.

وردت الدول الغربية على تحرك موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا.

المصدر: نوفوستي

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